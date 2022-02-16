Bir dönem Real Madrid, Inter ve Galatasaray'ın formasını giyen Hollandalı eski futbolcu Sneijder, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Inter-Liverpool maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Wesley Sneijder'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter - Liverpool eşleşmesini yorumlayan eski futbolcu, Inter fomrası giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı. Wesley, Hakan Çalhanoğlu'nu maçı her an değiştirebilecek bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.
Sneijder, Inter-Liverpool maçının Avrupa tarzında zorlu bir maç olacağını dile getirirken, Liverpool'un bu tarz maçları oynamaya alışkın olduğunu ve Inter'in Jurgen Klopp'un takımının hızına ayak uydurması gerektiğini ifade etti.
Sneijder, Simone Inzaghi'nin bu yıl Inter'in başına geçmiş olmasına karşın kararlı ve net duruşuyla iz bıraktığını ve Inter'de büyük işler yapacağını düşündüğünü aktardı.