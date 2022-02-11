Ligue 1: PSG - Rennes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ligue 1: PSG - Rennes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 24. hafta maçında lider PSG sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 11:12