Ligue 1: PSG - Rennes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. 24. hafta maçında lider PSG sahasında Rennes ile karşı karşıya gelecek. Peki, PSG-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 11:12
Fransa Ligue 1'in 24. hafta karşılaşmasında PSG ile Rennes kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
PSG - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK❓
📺PSG-Rennes maçı saat 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.