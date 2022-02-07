Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao - Espanyol maçı CANLI

Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Athletic Bilbao - Espanyol maçı CANLI

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında Athletic Bilbao ile Espanyol kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem Juan Munuera düdük çalacak. Peki, Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 13:02