Nottingham Forest - Leicester City: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, son 32 turunda Championship ekibi Nottingham Forest'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 00:20