Caen - Ajaccio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Caen - Ajaccio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 2'nin 22. haftasında Caen ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Peki, Caen - Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Caen - Ajaccio maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 14:50