Juventus 2-0 Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET) Dusan Vlahovic sahneye çıktı

İtalya Serie A'nın 24. hafta mücadelesinde Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Torino ekibi rakibini Dusan Vlahovic ve Dennis Zakaria'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 00:43