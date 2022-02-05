Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundeslig'da heyecan devam ediyor. Köln sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Köln ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Freiburg maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.