Enes Ünal gollerine devam etti! Getafe 3-0 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında Levante'yi konuk etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 68 dakikada sahada kaldığı ve 2 gol kaydettiği maçta Getafe rakibini 3-0 mağlup etti.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 01:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 01:13
Getafe, İspanya La Liga'nın 23'üncü haftasında Levante'yi konuk etti. Kritik mücadele Getafe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 1 ve 29'uncu dakikalarda Enes Ünal attı.