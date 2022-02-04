Enes Ünal gollerine devam etti! Getafe 3-0 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Enes Ünal gollerine devam etti! Getafe 3-0 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında Levante'yi konuk etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 68 dakikada sahada kaldığı ve 2 gol kaydettiği maçta Getafe rakibini 3-0 mağlup etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 01:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 01:13