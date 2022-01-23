Real Madrid 2-2 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta Elche ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 20:53
Real Madrid, 33. dakikada Karim Benzema ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Elche, 42. dakikada Boye ile öne geçip ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.
Elche, 76. dakikada Pere Milla ile Bernabeu'ya ikinci şok yaşattı.
Baskısını artıran Real Madrid, 82. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. 90+2'de Eder Militao skora eşitliği getirdi.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.
Real Madrid, milli ara dönüşü Granada'yı ağırlayacak. Elche ise Alaves'i konuk edecek.