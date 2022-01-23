Real Madrid 2-2 Elche (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçta Elche ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 50 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puanlık farkı korudu. Elche ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 23 puana yükseldi.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 20:53