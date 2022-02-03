Mısır Kamerun'u penaltılar sonrası eledi! Kamerun 1-3 Mısır (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi. Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'in 106 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Mısır penaltılar sonucunda Kamerun'u 3-1 mağlup ederek finalde Senagal'in rakibi oldu.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 01:09