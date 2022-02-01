Kadrosuna önemli takviyeler yapan İspanya La Liga devi Barcelona, bir yıldızı daha renklerine bağladı. Katalan kulübü, Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesini fesheden Pierre-Emerick Aubameyang'ı renklerine bağladı. Gabonlu oyuncu yeni takımıyla antrenmanlara çıkmasına rağmen transferi açıklanmadı. İşte sebebi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Arteta ile yaşadığı sorunla nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona'ya transfer oldu. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, Barcelona ile antrenmanda görüntülendi. Katalan ekibi henüz transferi açıklamadı ama tecrübeli futbolcunun idmana çıkması akıllarda soru işareti bıraktı.

TRANSFER NEDEN AÇIKLANMADI?

Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang ile anlaşmasına rağmen neden transferi resmen açıklamadığı merak konusu olmuştu. Katalan ekibinin Aubameyang'ı henüz duyurmamasının sebebi Gabonlu yıldızın Arsenal'den ayrılma şekliyle alakalı.

Aubameyang, Arsenal ile 2023 yılına kadar olan sözleşmesini feshetti ve Barcelona'ya serbest oyuncu olarak imza atabilir. Bu nedenle Katalan ekibi yıldız futbolcuyu transfer penceresi kapalı olsa dahi kadrosuna katmakta serbest.

Barcelona böylelikle futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek ve Aubameyang, Barcelona'da 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan 6 aylık sözleşmeye imza atacak. Barcelona'nın transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.