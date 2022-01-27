Geçtiğimiz haftalarda Romelu Lukaku'ya yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama da ABD milli takım kampındaki Christian Pulisic'ten geldi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu Chelsea'deki formasyon değişikliğinden yakındı.

''Chelsea'de hayat oldukça zor, her zaman oynamak istediğim pozisyonda oynayamıyorum bundan dolayı mutlu değilim. Ancak çok yönlü olmak, sahada farklı pozisyonlarda oynayabilmek ve sahada farklı güçlerinin olması iyi bir kaliteyi de yanında getiriyor. Çok şey öğrendim ve önümüzdeki birkaç maç içinde daha rahat oynayabildiğim bir noktada olacağım. Zaman zaman mental olarak da zorlanıyorum.''

Athletic'te çıkan bir habere göre kulüp içinden adı açıklanmayan bir isim, Chelsea hücum oyuncularının teknik direktörleri Thomas Tuchel'in yönetiminden rahatsız olduğunu söyledi. Lukaku'dan sonra Pulisic'in de açıklaması sonrası Chelsea'de bu konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu.