Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Hollanda Milli Takımı'nın, İngiliz temsilcisi ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan İspanyol çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Premier Lig ekibi Manchester City'yi çalıştıran ve İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Pep Guardiola'nın City'deki geleceği merak konusu oldu.

Southampton ile oynanan lig maçı öncesi yaptığı açıklamada yeni sözleşme için henüz karar vermediğini söyleyen Guardiola, yönetimle görüşme gerçekleştirmeden karar almayacağını belirtmişti.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde; Hollanda Milli Takımı'nın, Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol teknik adama teklifte bulunacağı aktarıldı.