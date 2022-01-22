Eski Beşiktaş'lı Vincent Aboubakar Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu oldu!

Eski Beşiktaş'lı Vincent Aboubakar Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu oldu!

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmuştu. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla gösterdiği performansla turnuvanın grup aşamasında en değerli oyuncusu olmayı başardı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 12:23