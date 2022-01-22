Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda bulunan ve 7 puanla liderlik koltuğunda tur bileti alan Kamerun'da Vincent Aboubakar rüzgarı esti.
Eski Beşiktaş'lı Vincent Aboubakar Afrika Uluslar Kupası'nda en değerli oyuncu oldu!
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmuştu. Şu anda Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giyen 30 yaşındaki futbolcu, takımıyla gösterdiği performansla turnuvanın grup aşamasında en değerli oyuncusu olmayı başardı.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 12:23
Burkina Faso ve Etiyopya ağlarını 2, Yeşil Burun Adaları'nı 1 kez sarsan ve golleriyle takımının Son 16'ya yükselmesinde başrol oynayan Aboubakar, grup aşamalarının en iyi oyuncusu seçildi.
2016/17 ve 2020/21 Beşiktaş forması giyen, şu sıralar futbol hayatını Al Nassr'da sürdüren 29 yaşındaki forvet, Samuel Eto'o'dan bu yana arka arkaya üç Afrika Uluslar Kupası maçında gol atan ilk Kamerunlu oyuncu olmuştu.