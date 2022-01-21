Vermaelen'den flaş karar! Belçika...
Belçika Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Thomas Vermaelen, futbolu bıraktığını açıkladı. 36 yaşındaki savunma oyuncusu son olarak Vissel Kobe'de forma giyiyordu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 17:57
Son olarak Vissel Kobe'de forma giyen ve Belçika Milli Takımı'nda da kaptanlık yapmış olan Thomas Vermaelen, emekli olduğunu açıkladı.
36 yaşındaki Vermaelen'in Belçika Milli Takımı'na yardımcı antrenör olarak katıldığı açıklandı.
Kariyerinde toplam 430 maça çıkan Vermaelen, 29 gol - 11 asistlik bir performans sergiledi.