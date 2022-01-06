06 Ocak 2022, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 2-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea Tottenham’ı yendi avantajı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2022

İngiltere Lig Kupası yarı final karşılaşmasında Chelsea, evinde konuk ettiği TottenhamKai Havertz ve Ben Davies'in (KK) golleriyle 2-0 yendi. Maviler, ikinci mücadele öncesi büyük avantaj elde etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-0 yendi.

İki Londra temsilcisinin karşı karşıya geldiği maçta Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Tottenham Hotspur'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 5. dakikada Kai Havertz'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

Chelsea, konuk takım Tottenham'lu Ben Davies'in 34. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Lig Kupası'nın yarı final ilk karşılaşması Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Tottenham, yarı finalin ikinci maçında Chelsea'yi 12 Ocak'ta konuk edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
R. Madrid son 16’ya yükseldi! R. Madrid son 16'ya yükseldi!
Barcelona sürprize izin vermedi! Barcelona sürprize izin vermedi!
Arsenal-Liverpool maçı ertelendi! Arsenal-Liverpool maçı ertelendi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör