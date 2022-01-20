Rus ekibi CSKA Moskova, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı. Açıklamayı skandal bir sosyal medya paylaşımı ile yapan CSKA Moskova, paylaşımı kaldırıp özür diledi.