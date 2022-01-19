Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Brentford, evinde Manchester United'ı konuk edecek. 32 puanla 7. sırada bulunan ManU bu kritik deplasmandan mutlak 3 puan istiyor. Peki, Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm merak edilenler...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 12:18