10 Ocak 2022, Pazartesi
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Torino 4-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Torino Fiorentina'yı farklı geçti!
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Torino ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
İtalya Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Torino ile Fiorentina kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golleri 19'da Singo, 23. ve 31. dakikalarda Brekalo, 58'de ise Sanabria kaydetti.
Bu sonucun ardından Torino 28 puana yükseldi. Fiorentina'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 32 puanda kaldı.
Ligin 22. haftasında Torino deplasmanda Sampdoria'ya konuk olacak. Fiorentina ise Genoa'yı ağırlayacak.
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