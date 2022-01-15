İngiltere Premier Lig: Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin şampiyonluğu hedefleyen iki takımı Manchester City ile Chelsea 22. haftada kozlarını paylaşacak. İki güçlü ekip Etihad'da zorlu bir maça çıkacak. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2022- 11:57