10 Ocak 2022, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 2-1 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter evinde Lazio’yu devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanarak lig liderliğini sürdürdü.

İtalya Serie A'da heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün son maçında Inter sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Inter'e galibiyeti getiren goller Alessandro Bastoni ve Milan Skriniar'dan geldi.

Lazio'nun tek sayısı ise Immobile'den geldi.

Bu sonuçla Inter puanını 49 yaptı, Lazio ise 32 puanda kaldı.

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