Chelsea 5-1 Chesterfield (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Chesterfield karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Chelsea, 5-1'lik skorla kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Chesterfield, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Maçı Chelsea, 5-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Werner, Hudson-Odoi, Lukaku, Christensen ve Ziyech'ten geldi. Chesterfield'in tek golünü ise Asante kaydetti.

Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.

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