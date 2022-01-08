08 Ocak 2022, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 5-1 Chesterfield (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea rahat turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Chesterfield karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Chelsea, 5-1'lik skorla kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

FA Cup 3. tur maçında Chelsea ile Chesterfield, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Maçı Chelsea, 5-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Werner, Hudson-Odoi, Lukaku, Christensen ve Ziyech'ten geldi. Chesterfield'in tek golünü ise Asante kaydetti.

Chelsea, bu sonuçla kupada bir üst tura yükseldi.

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