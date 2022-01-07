07 Ocak 2022, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kieran Trippier resmen Newcastle United'da

Newcastle United Trippier transferini açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid forması giyen sağ bek Kieran Tripper'in transferini resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini duyurdu. 2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United'ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.


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