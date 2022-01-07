07 Ocak 2022, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa Coutinho transferini açıkladı

Aston Villa Coutinho transferini açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve Katalan ekibinin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Brezilyalı futbolcu Coutinho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.

İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon Euro ve başarıya bağlı 40 milyon Euro'luk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.

Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon Euro'yu bulunuyor.

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