06 Ocak 2022, Perşembe
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Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
Konuk takımın gollerini Deiola ve Pavoletti kaydetti.
Ev sahibi takımın golü ise Gabbiadini'den geldi.
Bu sonucun ardından Sampdoria 20 puanda kalırken, Cagliari 13 puana yükseldi.
Sampdoria 1-2 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Sampdoria sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 2-1 mağlup ederek düşme hattından kurtulmak için çok kritik bir 3 puan elde etti.
İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Sampdoria evinde Cagliari'yi konuk etti.
Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.
Konuk takımın gollerini Deiola ve Pavoletti kaydetti.
Ev sahibi takımın golü ise Gabbiadini'den geldi.
Bu sonucun ardından Sampdoria 20 puanda kalırken, Cagliari 13 puana yükseldi.
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