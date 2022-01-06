06 Ocak 2022, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 1-2 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cagliari geriden gelerek kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Sampdoria sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip rakibini 2-1 mağlup ederek düşme hattından kurtulmak için çok kritik bir 3 puan elde etti.

İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Sampdoria evinde Cagliari'yi konuk etti.

Ev sahibi takım 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup oldu.

Konuk takımın gollerini Deiola ve Pavoletti kaydetti.

Ev sahibi takımın golü ise Gabbiadini'den geldi.

Bu sonucun ardından Sampdoria 20 puanda kalırken, Cagliari 13 puana yükseldi.
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