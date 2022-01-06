06 Ocak 2022, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio 3-3 Empoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Lazio sahasında Empoli’ye takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2022

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Lazio sahasında Empoli'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Lazio ile Empoli kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Lazio'nun gollerini 14. dakikada Ciro Immobile, 66 ve 90+3. dakikalarda ise Milinkovic-Savic kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 78. dakikada Patric'le bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Immobile ise 87. dakikada penaltı kaçırdı.

Empoli'nin golleri ise 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8'de Zurkowski ve 75. dakikada ise Di Francesco'dan geldi.

Bu sonucun ardından Lazio 32 puana yükselirken, Empoli ise 28 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Lazio deplasmanda Inter'e konuk olacak. Empoli ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester City’de Pep Guardiola şoku! Manchester City'de Pep Guardiola şoku!
Chelsea Tottenham’ı yendi avantajı kaptı! Chelsea Tottenham'ı yendi avantajı kaptı!
R. Madrid son 16’ya yükseldi! R. Madrid son 16'ya yükseldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör