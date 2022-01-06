Lazio 3-3 Empoli (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Lazio sahasında Empoli'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Lazio ile Empoli kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Lazio'nun gollerini 14. dakikada Ciro Immobile, 66 ve 90+3. dakikalarda ise Milinkovic-Savic kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 78. dakikada Patric'le bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Immobile ise 87. dakikada penaltı kaçırdı.

Empoli'nin golleri ise 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8'de Zurkowski ve 75. dakikada ise Di Francesco'dan geldi.

Bu sonucun ardından Lazio 32 puana yükselirken, Empoli ise 28 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Lazio deplasmanda Inter'e konuk olacak. Empoli ise Sassuolo'yu ağırlayacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ