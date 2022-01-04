05 Ocak 2022, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

PSV'nin Hollandalı yıldızı Davy Pröpper 30 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu!

Hollandalı yıldız 30 yaşında futbolu bıraktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Davy Pröpper flaş bir karar aldı. Henüz 30 yaşında olan Hollandalı orta saha, emeklilik kararı aldığını kulübün internet sitesinden duyurdu. İşte detaylar...

Eredivisie ekiplerinden PSV Eindoven'da sürpriz bir emeklilik kararı alındı.

PSV'nin 30 yaşındaki Hollandalı milli orta sahası Davy Pröpper kariyerini noktaladığını duyurdu. Oyuncunun emeklilik kararı kulübün internet sitesinden duyuruldu.

Futbol sevgisini kaybettiğini belirten Pröpper özellikle yurt dışında oynarken böyle hissettiğini ve Hollanda'ya döndüğünde de psikolojik durumunun değişmediğini aktardı.

DAVY PRÖPPER NE DEDİ?

"Yurt dışında oynadığım dönemde futbol sevgimi yavaş yavaş kaybettiğimi fark ettim. Gereken disiplini son derece zor buldum. Pandemi dönemi de bana iyi gelmedi."

"Bu yaz beni buraya getirdiği için kulübüme minnettarım. Hollanda'ya geri döndüğümde futboldaki eğlencenin benim açımdan geri döneceğini umuyordum. Ne yazık ki futbol ikliminde kendimi rahat hissetmediğim için bu gerçekleşmedi. Artık istemiyorum, bu yüzden işim bitti"

"Tam olarak ne istediğimi, tutkularımın ve ilgi alanlarımın ne olduğunu bulacağım. Futbolu özleyecek miyim? Hepimiz göreceğiz. Artık aileme vakit ayıracak zamana sahibim"

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Vitesse altyapısında başlayan Pröpper, 2015 yazında PSV Eindhoven'a transfer oldu.

Burada geçirdiği iki sezonun ardından Pröpper'ın yeni durağı İngiltere oldu ve Hollandalı futbolcu 2017 yazında 13 milyon euro'ya Brighton'a transfer oldu.

İngiltere'de dört sezon geçiren Pröpper bu sürecin sonunda sezon başında PSV'ye geri döndü.

Bu sezon PSV formasını 16 maçta giyen ve 1 gol kaydeden Pröpper sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Galatasaray'a karşı iki maçta da görev yapmıştı.

30 yaşındaki merkez orta saha bugüne kadar ülkesi adına da 17 maça çıktı ve Hollanda formasıyla 3 gole imza attı.

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