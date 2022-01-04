04 Ocak 2022, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Parma'da Gianluigi Buffon'un corona virüsü testi pozitif çıktı!

Buffon’dan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.01.2022

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da kariyerini sürdüren Gianluigi Buffon'un, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Mutasyona uğrayan corona virüsü spor camiasında da yayılmaya devam ediyor. Son olarak İtalya Serie B takımlarından Parma'da forma giyen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon'un corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

43 yaşındaki file bekçisi, sezon başında Juventus'tan futbola başladığı kulüp olan Parma'ya dönmüştü.

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