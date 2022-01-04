Barcelona'da Fernan Torres corona virüsüne yakalandı!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Ferran Torres'in, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.
Torres, Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.
İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.
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