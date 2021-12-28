29 Aralık 2021, Çarşamba
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Leicester City Liverpool maç sonucu: 1-0 (Liverpool Leicester City maç özeti)
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leicester City, King Power Stadyumu'nda Liverpool'u ağırladı. Ev sahibi takım, rakibini 59. dakikada Ademola Lookman'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 59. dakikada Ademola Lookman'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan Liverpool'da Mohamed Salah, karşılaşmanın 15. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
Liverpool bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra mağlup oldu.
Leicester City bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Liverpool ise 41 puanda kaldı.
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