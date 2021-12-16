16 Aralık 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Newcastle United maçı naklen A Spor'da!

Liverpool - Newcastle United maçı naklen A Spor’da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Salah, Mane, Van Dijk'lı Liverpool, kötü günler geçiren Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 23'te naklen A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Salah, Mane, Van Dijk'lı Liverpool, kötü günler geçiren Newcastle United ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu maç saat 23'te naklen A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.

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