Borussia Dortmund 3-0 Greuther Fürth (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Ligi'nin 16. haftasında Borussia Dortmund, Greuther Fürth'ü konuk etti. Ev sahibi takım, sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, Haaland (2) ve Malen kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Almanya Ligi'nin 16. haftasında Borussia Dortmund, evinde Greuther Fürth'ü ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 33. ve 82. dakikada Erling Haaland ve 89. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını Dortmund puanını 34'e yükselterek Bayern Münih'in arkasında 2. sırada yer aldı.

Bu sezon sadece 1 galibiyeti bulunan Greuther Fürth ise 4 puanla 18. sırada kaldı

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