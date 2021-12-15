Arsenal 2-0 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United'ı ağırladı. Ev sahibi takım, rakibini Gabriel Martinelli ve Emile Smith Rowe'un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in 17. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal ile West Ham United, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 48. dakikada Gabriel Martinelli ve 87. dakikada Emile Smith Rowe'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk takımda Vladimir Coufal, karşılaşmanın 67. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Arsenal'de Alexandre Lacazette, mücadelenin 69. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.
Arsenal bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. West Ham United ise 28 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, 18 Aralık Cumartesi TSİ 20.30'da Leeds United deplasmanına konuk olacak. West Ham United ise aynı gün TSİ 18.00'de Norwich'i ağırlayacak.
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