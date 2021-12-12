12 Aralık 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 0-0 Olimpik Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille Lyon ile yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Fransa Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Ligue 1'in 18. haftasında Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu skorla Lille puanını 25'e, Lyon ise 23'e yükseltti.

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