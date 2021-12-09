09 Aralık 2021, Perşembe
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Leeds United'dan ayrılması beklenen Kalvin Phillips Liverpool yolunda!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'ın başarılı futbolcusu Kalvin Phillips, başarılı performansıyla İngiliz milli takımına kadar yükseldi. 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması beklenirken, devreye Manchester United ve Liverpool'un girdiği öğrenilmişti. Phillips'in tercihinin Liverpool'dan yana olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United'da forma giyen Kalvin Phillips gösterdiği performans ile İngiliz devlerinin transfer radarında yer alıyor.
The Sun'da yer alan habere göre Manchester United ve Liverpool'un transfer listesinde yer alan Kalvin Phillips, Leeds'ten ayrılmaya karar vermesi durumunda, takımının Manchester United ile olan rekabeti nedeniyle Liverpool'u tercih edecek.
26 yaşındaki İngiliz futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Leeds United futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakmıyor.
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