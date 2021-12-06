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DÜNYADAN FUTBOL

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den anlamlı hareket!

Konyaspor Başkanı Özgökçen’den anlamlı hareket!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşmada bir başka dikkat çeken detay ev sahibi ekibin başkanı Fatih Özgökçen'den geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maçın ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen anlamlı bir hareketle gündeme geldi. Özgökçen, görme engelli bir Konyaspor taraftarı olan Serkan Pekmez'e maç anlatımı yaptı.

O anlar ise kameralara böyle yansıdı

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