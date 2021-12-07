07 Aralık 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz'ın Nantes'a attığı gol Lille'de kasım ayının en güzel golü seçildi!

Burak Yılmaz kasım ayının en güzel golünü attı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Fransa Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın Nantes'a attığı gol, Lille'de kasım ayının en güzel golü seçildi. İşte o gol... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de boy gösteren milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Nantes karşısında kaydettiği gol, Lille'de kasım ayının en güzel golü seçildi.

İŞTE O GOL:

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