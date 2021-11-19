Monaco 2-2 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET) Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı! Burak Yılmaz sonradan girdi
Fransa Ligi'nin 14. haftasında Monaco ile Lille karşı karşıya geldi. 2. Louis Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini, Diatta ve Ben Yedder kaydetti. Lille'in golleri ise Jonathan David'den geldi. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, müsabakaya ilk 11'de başlarken, Burak Yılmaz ise oyuna 90. dakikada dahil oldu.
Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Monaco ile Lille kozlarını paylaştı. 2. Louis Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Willy Delajod düdük çaldı.
Zorlu mücadeleye fırtına gibi giren Lille, üst üste goller buldu. 5. dakikada penaltıdan Jonathan David takımını 1-0 öne geçirdi. 9. dakikada yeniden sahneye çıkan Jonathan David kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk yarının son anlarına doğru toparlanan Monaco, 41. dakikada Diatta'nın golüyle farkı 1'e indirdi.
MONACO 10 KİŞİ KALDI!
Ev sahibi Monaco'da Pavlovic 78. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 1 kişi eksik mücadele eden ev sahibi ekip 83. dakikada Ben Yedder'in attığı golle eşitliği yakaladı.
Başka gol çıkmayan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI!
Lille'de milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik müsabakaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı 70 dakika sahada kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.
BURAK YILMAZ 90. DAKİKADA GİRDİ!
Mücadeleye yedek başlayan Burak Yılmaz, 90. dakikada Xeka'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Monaco'nun puanı 19 oldu. Lille ise 17 puana ulaştı. Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Monaco sahasında Strasbourg'u ağırlayacak. Lille ise evinde Nantes'i konuk edecek.
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