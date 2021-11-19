Augsburg 2-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 12. haftasında Augsburg, sahasında Bayern Münih'i Mads Pedersen ve Andre Hahn'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bayern Münih'in tek golünü yıldız futbolcu Robert Lewandowski kaydetti.
Bundesliga'nın 12. haftasında Augsburg ile Bayern Münih, WWK Arena'da kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 23. dakikada Mads Pedersen ve 35. dakikada Andre Hahn'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 38. dakikada Robert Lewandowski ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Augsburg bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Bayern Münih ise 28 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 13. haftasında Bayern Münih, 27 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.30'da Arminia Bielefeld'i konuk edecek. Augsburg ise aynı gün TSİ 17.30'da deplasmanda Hertha Berlin ile karşılaşacak.
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