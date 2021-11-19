19 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı!

City’de Kevin De Bruyne’den kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kevin De Bruyne'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı. Belçikalı orta saha oyuncusu, 10 günlük izolasyon sırasında Premier Lig'de Everton ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacakları karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlandı.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, De Bruyne'nin ülkesinde Kovid-19'a yakalandığını duyuran Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, "10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider." ifadelerini kullandı.

Belçikalı orta saha oyuncusu, 10 günlük izolasyon sırasında Premier Lig'de Everton ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacakları karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

De Bruyne, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için verilen milli maç arasında Galler ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede Belçika'nın golünü kaydetmişti.

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