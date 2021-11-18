18 Kasım 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Zinedine Zidane Manchester United'ı reddetti!

Zidane o teklifi reddetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile 5 kez kupa sevinci yaşayan Zinedine Zidane'ın, kötü gidişat sonrası Manchester United'ın gündemine geldiği belirtilmişti. Fransız teklif adamın İngiliz temsilcisini reddettiği ortaya çıktı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane için Manchester United iddiası gündeme gelmişti.

Bild'in haberine göre; Fransız teknik direktör, Manchester United yetkililerinden görüşme daveti aldı ancak göreve hazır hissetmediğini söyleyerek daveti reddetti.

Öte yandan haberde Zidane'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediği yazıldı.

Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 2 İspanya La Liga şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

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