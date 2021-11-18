18 Kasım 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Thomas Müller'in Manchester United'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı!

Müller’in transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 2015 yazında Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller için dudak uçuklatan bir teklif yapmış fakat transfer gerçekleşmemişti. Bu transferin neden gerçekleşmediği yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, Louis van Gaal'in açıklamalarına göre İngiltere Premier League'in kapısından dönmüş.

Alman basınına konuşan Louis van Gaal, 2015'te Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Müller'i transfer etmeye çok yakın olduklarını söylerken,bu transfere Müllerin eşi Lisa Müller'in engel olduğunu açıkladı.

İddialara göre transfer için Bayern'e 100 milyon euro, Müller'e ise senelik 20 milyon euro kazandıracak transfer, Müller'in eşinin yurt dışında yaşamak istememesi sebebi ile gerçekleşmedi.

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