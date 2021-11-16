Avrupa devleri Borussia Dortmund ve Barcelona Karim Adeyemi için karşı karşıya!

Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg forması giyen Karim Adeyemi gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşinde taktı. Daha önce Alman devi Borussia Dortmund'un transferi için büyük çaba harcadığı genç oyuncuya, İspanyol ekibi Barcelona'nın da talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un transfer listesindeki Karim Adeyemi'ye, İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın da ilgisi olduğu öne sürüldü.

Almanya basınına göre Dortmund, hücum oyuncusuna yıllık 5 milyon euro maaştan 5 sezonluk kontrat ve bonuslar dahil Dortmund'a bonservis bedeli olarak 35 milyon euro transfer ücreti önerdi.

Barcelona'nın Karim Adeyemi için Salzburg'a 40 milyon euroluk teklifte bulunduğunu belirtildi.

XAVI'NİN LİSTESİNDE BİRİNCİ SIRADA

Habere göre, Xavi'nin 19 yaşındaki oyuncunun büyük bir hayranı olduğu ve onu kesinlikle Barcelona'ya transfer etmek istediği vurgulandı.

İspanyol kulübünün, RB Salzburg'a Adeyemi için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Barcelona oyuncuyu Ocak ayında transfer etmek istese de Adeyemi'nin sezon sonuna kadar Salzburg'dan ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

Son olarak Bayern Münih , Real Madrid, Atletico Madrid ve Inter gibi devlerin oyuncuya ilgisi olmasına rağmen şu anki en ciddi takımların Dortmund ve Barcelona olduğu ifade edildi.

Karim Adeyemi, RB Salzburg ile çıktığı 72 maçta 25 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

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