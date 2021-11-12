SPOR HABERLERİ - Barcelona'nın yıldızı Sergio Kun Agüero'dan flaş açıklama! Futbolu bırakacak mı?
İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın yıldız oyuncusu Sergio Kun Agüero, geçtiğimiz ay korkutmuştu. Barça'nın Alaves ile oynadığı maçta göğsünü tutan ve hastaneye kaldırılan Arjantinli golcünün futbolu bırakıp bırakmayacağı merak konusuydu. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...
Barcelona'nın Manchester City'den transfer ettiği Sergio Kun Agüero, İspanyol ekibinde kariyerine bir şokla başlamıştı. Geçtiğimiz ay Alaves ile oynanan maçta göğsünü tutarak oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu. 33 yaşındaki futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı da açıklanmıştı.
Barcelona oyuncunun tedavisinin sürdüğünü ve yakından takip edildiğini duyururken, Agüero'nun futbolu bırakabileceği de iddia ediliyordu.
Yıldız futbolcu bu iddiaların üzerine, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Agüero yaptığı paylaşımda, "Söylentiler için onlara söyleyeceğim şey, kulüp doktorlarınının talimatlarına uyuyorum. Testler yapıyorum ve tedavime devam ediyorum. 90 gün içerisinde gelişimimi göreceğim. Her zaman pozitif kalıyorum" ifadelerini kullandı.
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Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021
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