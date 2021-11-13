İtalya 1-1 İsviçre (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İtalya ile İsviçre yenişemedi!
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu 7. maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Liderlik için kritik önem taşıyan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Konuk ekip İsviçre 11'de Silvan Vidmer ile öne geçerken, İtalya'nın beraberlik sayısını 36'da Giovanni Di Lorenzo kaydetti.
İtalya bu sonuçla son maçlara 15 puan ve averajla lider girerken, aynı puandaki İsviçre de aynı puanla ikinci sırada yer aldı.
İtalya son maçında 15 Kasım'da Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. İsviçre ise aynı gün Bulgaristan'ı ağırlayacak. İki takım arasında İtalya'nın averajda +2'lik avantajı bulunuyor.
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