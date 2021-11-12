12 Kasım 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İrlanda 0-0 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz averajla lider!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 9. hafta maçında İrlanda ile Portekiz kozlarını paylaştı. Portekizde Cristiano Ronaldo'nun da sahada olduğu maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A grubu 9. hafta maçında İrlanda ile Portekiz, Aviva Stadium'da kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Portekiz'in yıldız oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes maça ilk 11'de başladı.

PEPE TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen deneyimli savunmacı Pepe, maçın 81. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İRLANDA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi ekibin 90+4'te bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bu sonucun ardından Portekiz, averajla Sırbistan'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

A GRUBU

1- PORTEKİZ: 17 (+12 averaj)

2- SIRBİSTAN: 17 (+8 averaj)

3- LÜKSEMBURG: 9

4- İRLANDA: 6

5- AZERBAYCAN: 1

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