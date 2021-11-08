Barcelona'da Xavi dönemi resmen başladı!

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, kulübün efsaneleri arasında yer alan Xavi'yi resmen teknik direktörlük koltuğuna oturttu.

Kötü gidişatın ardından Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona, kulübün efsane isimlerinden biri olan Xavi Hernandez'i teknik direktörlük görevine getirdi.

İspanya La Liga'da bir maç eksiğiyle 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi sonucu 17 puanla 9. sırada yer alan Barcelona, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı. Katalan ekibi, altyapısından yetişen ve 17 sezon A takım formasını giyen Xavi Hernandez'i takımın yeni teknik patronu yaptı. 6 yıl sonra, bu kez teknik direktör olarak geri dönen Xavi için Nou Camp Stadı'nda düzenlenen imza törenine 10 binden fazla taraftar katıldı.

İmza töreninde açıklamalar yapan Xavi, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek cümlelerine başladı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımın layık olduğu yerlere gelmesi için çok çalışacağız. Barcelona, dünyanın en büyük takımı. Barcelona'nın sürekli talepkar olması gerekir. Ne kaybeder ne de berabere kalır. Burada kazanmak gerekir. Hepimiz Johan Cruyff'un evlatlarıyız. Birçok hoca ile çalıştım. Van Gaal, Guardiola, Rijkaard, Luis Enrique. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Buraya teknik direktör olarak kendimi hazır hissederek geldim. Benim DNA'm değişmedi. Baskılı, fırsatlar oluşturan, topa sahip olan, oyunun aktörü olan bir Barça istiyorum. Tekrar kazanmamız gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.

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