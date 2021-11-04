SPOR HABERLERİ - Barcelona'ya Xavi müjdesi! Eski Beşiktaşlı futbolcudan veda paylaşımı geldi
İspanya La Liga devlerinden Barcelona'da Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu. Katalan deviyle bir süredir adı geçen ve oldukça güçlü iddiaların gündeme geldi Xavi isminde, flaş bir gelişme daha yaşandı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından da olan Rodrigo Tabata'dan ayrılık paylaşımı geldi. İşte detaylar...
Barcelona'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ronald Koeman görevine son verilmişti. Katalan ekibinde teknik direktörlük için en büyük aday olarak kulübün efsanesi Xavi (Xavier Hernández Creus) öne çıkmıştı.
PEP DE XAVI'Yİ İSTİYOR
Aralarında Manchester City'ı çalıştıran Pep Guardiola'nın da yer aldığı kulübün efsaneleri teknik direktörlük için en doğru adayın Suudi Arabistan ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi olduğunu ifade etmişti.
AL SADD İZİN VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI
Xavi'nin kısa zamanda Barcelona'nın başına geçmesi beklenirken, Al Sadd'dan Katalan taraftarları üzen bir açıklama gelmişti.
TABATA'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Bu gelişmeler yaşanırken, şu an Al Sadd forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata ile Baghdad Bounedjah'nın yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
XAVI'YE VEDA ETTİ
40 yaşındaki Tabata yaptığı paylaşımda Xavi'ye veda etti. Tabata, Xavi ile yaşadıkları gol sevincinin yer aldığı fotoyu paylaşırken, 'Teşekkürler' Xavi ifadesini kullandı.
BARCELONA CUMA AÇIKLAYACAK
İspanya'nın ünlü spor gazetesi Mundo Deportivo'ya göre, Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesinin cuma günü resmileşmesi bekleniyor.
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