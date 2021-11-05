06 Kasım 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 1-1 Spartak Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çağlar’lı Leicester evinde kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Leicester City ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Leicester City ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı.

King Power Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim 51. dakikada Spartak Moskova'dan Victor Moses vurdu. Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise Amartey, Leicester City adına eşitliği getiren isim oldu. 75. dakikada Leicester City, kazandığı penaltı vuruşundan Vardy ile yararlanamazken karşılaşma eşitlikle sona erdi.

Maçta Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Leicester City, 5 puana yükselerek puan kaybeden Leiga Varşova'nın üzerine çıkma şansını kaçırdı. Spartak Moskova ise 4 puanda kaldı.

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