Norwich City 1-2 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ozan Kabak'lı Norwich mağlup!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Ozan Kabak'lı Norwich City sahasında Leeds United'ı ağırladı. 5 dakikada 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Norwich City ile Leeds United kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Raphinha ve 61'de Rodrigo kaydetti. Norwich'in tek golü ise 58. dakikada Omobamidele'den geldi. Norwich City'de kariyerini sürdüren milli oyuncumuz Ozan Kabak, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United 2 maç sonra kazandı ve 10 puana yükseldi. Norwich City ise 2 puanla ligin sonuna demirledi.

Ligin 11. haftasında Norwich City Brentford'a konuk olacak. Leeds United ise Leicester City'i ağırlayacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ